"Принц Уэльский" пришёл домой

Британский флот готовится к принятию на вооружение второго авианосца. Вчера, 18 ноября, портал navaltoday.com сообщил о том, что в порт города Портсмут впервые прибыл авианосец HMS Prince of Wales.

Второй авианосец типа Queen Elizabeth прибыл в порт базирования после восьми недель ходовых испытаний. Уже до конца года в Портсмуте моряки планируют провести торжественную церемонию принятия HMS Prince of Wales в состав ВМС Великобритании.

Встреча авианосца HMS Prince of Wales в Портсмуте

HMS Prince of Wales — второй корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло "Принца" будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (всего до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц). Кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы -22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 -35B, экипаж — менее 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек.

Британские авианосцы меньше американских "собратьев", не имеют атомного реактора, катапульты и почти втрое дешевле кораблей типа . Ford. Длина кораблей типа Queen Elizabeth составляет 280 м, ширина — 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Корабли могут развивать скорость до 25 узлов (46 км/ч), а автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания. Несмотря на то что строительство авианосца HMS Prince of Wales стартовало на два года позже, чем HMS Queen Elizabeth, оба корабля планируют ввести в строй в 2020 году.