"Надо было сделать давно": в НАТО одобрили передачу кораблей Киеву

Столтенберг отреагировал на передачу Россией Украине кораблей

В НАТО поприветствовали передачу Россией Киеву трех военных кораблей, которые год назад были задержаны при попытке незаконного пересечения госграницы РФ. При этом на Украине не выражают одобрения действий Москвы: Киев воспринимает это исключительно как исполнение требования Международного трибунала ООН.

НАТО поприветствовала передачу Москвой Киеву украинских кораблей, которые были задержаны год назад в Керченском проливе за провокацию. В Североатлантическом блоке считают, что это будет способствовать реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины и переговорам в "нормандском формате", заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что России "надо было сделать это давно".

По его словам, главы МИД стран блока обсудят этот вопрос на заседании 20 ноября.

Россия передала Украине три задержанных корабля накануне, сообщили на сайте МИД РФ.

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива", - отметили в заявлении.

По словам дипломатов, это стало возможно, поскольку российские органы завершили необходимые следственные действия в рамках уголовного разбирательства. В ведомстве напомнили, что корабли - это вещественные доказательства в уголовном деле против украинских моряков.

По мнению главы комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрия Гемпеля, эту передачу стоит расценивать как сигнал о стремлении к перемирию.

"Это логически правильное решение и серьезный знак украинской власти во главе с президентом. Это серьезный шаг Российской Федерации в сторону налаживания добрососедских партнерских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки", - сказал он РИА "Новости".

Крымский парламентарий ожидает от Украины встречных шагов, например, возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Но пока в Киеве речи об этом не идет. В середине августа бывший первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов в эфире OBOZ.TV подчеркнул, что возобновление водоснабжения по Северо-Крымскому каналу можно будет обсуждать только после освобождения полуострова от "российских оккупантов".

"Единственным аргументом, который позволит нам запустить воду в Крым - был, остается и будет - это его полное освобождение от захватчиков", - пояснил Гданов. Он отметил, что иные варианты не допустимы.

Для Киева Крым - украинская, но временно оккупированная территория, хотя Москва настаивает, что полуостров вошел в состав России в полном соответствии с международными требованиями.

К тому же, на Украине возвращение российской стороной украинских кораблей вовсе не рассматривают как акт доброй воли.

Министр обороны страны Андрей Загороднюк написал в своем Facebook, что к этому нужно относиться лишь как к выполнению решения Международного морского трибунала. Специалисты осмотрят вернувшиеся судна и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее вернуть их в строй, сказал он.

"Мы и дальше будем строить способный Военно-морской флот, который будет защищать Украину. Это залог стабильности в регионе", - отметил министр.

Аналогичную точку зрения высказал и замглавы МИД страны по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. По ее словам, Киев не откажется от планов привлечь Россию к ответственности в рамках дела Международного трибунала ООН по морскому праву даже после того, как она вернула Украине корабли. В украинском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что первые слушания по этому делу в трибунале должны пройти 21-22 ноября.

Эти корабли российские пограничники задержали 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

В ФСБ России объяснили это тем, что украинские моряки незаконно пересекли российскую границу, игнорировали требования остановиться и начали опасное маневрирование. Тогда пограничникам пришлось применить оружие. Москва охарактеризовала действия Киева как провокацию и возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы РФ.

В свою очередь, украинская сторона назвала поведение России в данной ситуации "актом военной агрессии".

Кристина Сизова