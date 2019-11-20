Военные провели пуск из "Точки-У" в Ленобласти в честь Дня ракетных войск и артиллерии

Пуск ракеты проводился на полигоне Лужский

ТАСС, 19 ноября. Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии произвели успешный боевой пуск ракеты из тактического комплекса "Точка-У" в Ленинградской области в честь 75-летия ракетных войск и артиллерии. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"На полигоне Лужский в Ленинградской области курсанты Михайловской военной артиллерийской академии выполнили успешный пуск ракеты "Точка-У", который является событием года для ракетчиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, курсанты академии и военнослужащие произвели массированный огневой удар из ствольной и реактивной артиллерии, самоходных гаубиц "Мста-С", "Мста-Б", "Гвоздика", "Акация", противотанковых орудий "Рапира", реактивных систем залпового огня "Смерч", "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г", а также минометов различного калибра.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню ракетных войск и артиллерии, посетили около 5 тыс. жителей Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, отмечается в сообщении.

19 ноября отмечается 75-летие ракетных войск и артиллерии. Эта памятная дата была учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года. Современные ракетные войска и артиллерия включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.