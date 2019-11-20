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Военное обозрение

Головной "Грачонок" для Росгвардии отправился охранять Керченский мост

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Головной катер специального назначения (противодиверсионный) проекта 21980

Источник изображения: topwar.ru

Катер специального назначения проекта 21980 (шифр "Грачонок") в противодиверсионном исполнении передан в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) для службы в Крыму. Об этом сообщает портал "Калашников Media".

Как сообщается, данный "Грачонок" является головным в серии из четырех катеров, построенных на Рыбинском судостроительном заводе "Вымпел" в интересах Федеральной службы войск Росгвардии согласно контракту на поставку четырех катеров для Керченской бригады, несущей охрану Крымского моста. Контракт был заключен в конце 2017 года со сроком поставки катеров к 1 ноября 2019 года.

Катер успешно прошёл заводские ходовые испытания и полностью выполнил программу государственных испытаний, в ходе которых подтвердил все заявленные тактико-технические характеристики. Все остальные катера серии уже спущены на воду и находятся на различных этапах испытаний. Передача всей партии должна состояться до конца этого года.

Специальная бригада Росгвардии, созданная для охраны Крымского моста, дислоцируется в Керчи и обладает большим арсеналом средств, предназначенных для предотвращения диверсий как с воды, так и с суши.

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, для поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Способен автономно находиться в море до пяти суток при дальности плавания до 200 морских миль. Экипаж - 8 человек.

Водоизмещение - около 140 т, длина - 30 м, ширина - 7,3 м, осадка - 1,8 м

Скорость полного хода - 23 узла

Дальность плавания - 200 миль

Автономность - 5 суток

Экипаж - 8 человек

Вооружение: одна 14,5-мм пулеметная установка МТПУ, один противодиверсионный гранатомет ДП-64, один противодиверсионный гранатомет ДП-65, четыре ПЗРК типа "Игла".

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС "Кальмар", ОГАС "Анапа".

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Страны
Россия
Продукция
ДП-64 Непрявда
ДП-65
Компании
Вымпел СЗ
Росгвардия
Проекты
21980 Грачонок
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