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Интерфакс-АВН

Новый российский беспилотник дебютировал на выставке в ОАЭ

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Дубай (ОАЭ). 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Беспилотный летательный аппарат (БЛА) AURA 100 вертолётного типа российского производства представлен на авиасалоне Dubai Airshow, который работает в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

По информации компании-разработчика AURA, беспилотник может выполнять полёты продолжительностью до трёх часов на высотах до 1 500 м. Максимальная скорость полета БЛА достигает 150 км/ч.

Радиус действия по дальности радиоканала заявлен на уровне 100 км. Вместе с тем предусматривается также возможность комплектования БЛА спутниковым каналом связи, что позволит эксплуатировать его вне пределов прямой видимости.

AURA 100 может применяться для выполнения разнообразных задач, в числе которых разработчики называют, в частности, транспортные, сельскохозяйственные, мониторинговые и другие задачи.

БЛА вертолётного типа выполнен по соосной схеме с диаметром ротора 4,5 м. Максимальная взлётная масса аппарата достигает 275 кг.

Специалисты отмечают, что это дебют данного беспилотника на зарубежном выставочном мероприятии.

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Проекты
БПЛА
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