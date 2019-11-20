Новый российский беспилотник дебютировал на выставке в ОАЭ

Дубай (ОАЭ). 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Беспилотный летательный аппарат (БЛА) AURA 100 вертолётного типа российского производства представлен на авиасалоне Dubai Airshow, который работает в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

По информации компании-разработчика AURA, беспилотник может выполнять полёты продолжительностью до трёх часов на высотах до 1 500 м. Максимальная скорость полета БЛА достигает 150 км/ч.

Радиус действия по дальности радиоканала заявлен на уровне 100 км. Вместе с тем предусматривается также возможность комплектования БЛА спутниковым каналом связи, что позволит эксплуатировать его вне пределов прямой видимости.

AURA 100 может применяться для выполнения разнообразных задач, в числе которых разработчики называют, в частности, транспортные, сельскохозяйственные, мониторинговые и другие задачи.

БЛА вертолётного типа выполнен по соосной схеме с диаметром ротора 4,5 м. Максимальная взлётная масса аппарата достигает 275 кг.

Специалисты отмечают, что это дебют данного беспилотника на зарубежном выставочном мероприятии.