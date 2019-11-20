США заявили о готовности к новым соглашениям с Россией по вооружениям

После краха Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон готов обсуждать с Москвой новые соглашения по контролю за вооружениями, но с условием, что в них будет принимать участие Китай. Об этом во вторник, 19 ноября, заявила постпред США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон.

"Нам следует добиваться новых договоров, в которые мы могли бы включить Китай, который в данный момент обладает значительным количеством таких ракетных систем, которые могли бы повредить всем нам" — цитирует ее "Интерфакс".

8 ноября, директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению.

В конце августа представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил, что Соединенные Штаты не имеют права обвинять другие страны в несоблюдении международных соглашений, после того как они вышли из ДРСМД и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года.

Несмотря на это, США не поменяли своего решения и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США. Уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 км.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.