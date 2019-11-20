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Россия распечатала заначку с ракетоносцами

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Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия решила снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находившийся на базе Каменный Ручей под Хабаровском, и вернуть его в состав Воздушно-космических сил (ВКС) после модернизации. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает MilitaryWatch.

Ожидается, что самолет будет доставлен на авиазавод в Казани, где его модернизируют до уровня Ту-22М3М, после чего он сможет вернуться в строй. Как отмечает издание, даже сам по себе Ту-22М3 продолжает оставаться относительно современной и грозной машиной, способной наносить точечные удары по целям в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе с баз на материковой части России. Кроме того, в ходе модернизации ракетоносец могут вооружить гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "Кинжал", носителем которых является и более современный Ту-22М3М.

По данным MilitaryWatch, подобное решение было принято после того, как стало известно, что США вернули со своего "кладбища самолетов" в Аризоне бомбардировщик B-52 для дальнейшего ввода в эксплуатацию. Как пишет издание, и Россия, и США на фоне роста напряженности в отношениях активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, созданных еще в годы холодной войны и отправленных в резерв в 1990-е.

Пока неясно, сколько именно самолетов Россия планирует расконсервировать, однако считается, что в резерве у страны достаточно техники (не только дальних бомбардировщиков, но и истребителей, перехватчиков, а также военно-транспортной авиации), чтобы выставить несколько новых эскадрилий полного состава, отмечает MilitaryWatch. При этом даже глубокая модернизация обойдется гораздо дешевле создания новых самолетов и в итоге станет экономически эффективным способом расширить имеющийся в распоряжении страны воздушный флот.

В августе сообщалось, что в настоящее время ВКС России имеют в своем распоряжении более 1,8 тысячи самолетов. ТАСС со ссылкой на открытые источники и собственные досье насчитало у Минобороны свыше 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации), порядка 200 ударных самолетов (Су-34, Су-24М и их модификации), более 200 штурмовиков (Су-25), около 150 учебно-тренировочных самолетов (Як-130 и другие), примерно 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95, Ту-160 и другие) и более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

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