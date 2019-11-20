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Российская газета

"Корабли-призраки": Китай испытал новую технологию подмены данных GPS

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Источник изображения: Mark Langdon/flickr.com

В порту Шанхая зафиксированы случаи спуфинга GPS - применения технологии искажения навигационных данных.

Об этом пишет журнал MIT Technology Review, ссылаясь на расследование американского Центра перспективных исследований в области обороны (C4ADS).

Только за последние полгода в гавани были зарегистрированы несколько случаев фальсификации координат и подавления сигналов GPS. Но один из последних связан с прежде неизвестным методом.

Как сообщил руководитель радионавигационной лаборатории в Техасском университете в Остине, эксперт по взлому GPS Тодд Хамфрис, если раньше в навигационные службы поступали просто ложные данные о местоположении кораблей, то сейчас ретрансляторы на нескольких судах передают различные позиции, которые образуют на карте странные кольцеообразные узоры.

- Возможность подделывать координаты сразу с нескольких кораблей - необыкновенная технология, это похоже на магию. Я показал эту модель другим специалистам, у них буквально отвисла челюсть. Они назвали ее "кругами на полях", - приводит слова Хамфриса издание The Drive.

Эксперты предполагают, что в данном методе для запутывания местоположения вообще применяются сведения с "несуществующих кораблей". Для подобной тактики разработчики технологии искажения используют местную социальную сеть спортивной тематики - ее приложение создает карту популярных беговых и велосипедных маршрутов на основе данных с фитнес-браслетов и смарт-часов пользователей. В прошлом году эта интернет-компания уже оказывалась в центре скандала, когда выяснилось, что ее карта показывает расположение военных и разведывательных объектов по всему миру.

По словам Хамфриса, на данный момент технических объяснений, как может производиться подмена координат, не найдено. Специалисты уверены, что китайское правительство использует порт Шанхая как испытательный полигон для новой системы электронной борьбы, которая впоследствии будет применяться в военных целях и серьезно усложнит работу американских самолетов и кораблей, находящихся в Тихоокеанском регионе.

Спуфинг GPS может сбить с курса надводные и подводные суда, самолеты и создать путаницу в передвижении сухопутных подразделений. Кроме того, искажение данных может существенно снизить эффективность применения высокоточных боеприпасов.

Как отмечает Тодд Хамфрис, для вооруженных сил США и их союзников разрабатывают улучшенные приемники, менее подверженные помехам, но ни одна из защитных систем на данный момент не является надежной.



Тимур Алимов

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Страны
Китай
США
Проекты
GPS
ИТ
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