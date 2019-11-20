Минобороны ответило Турции на слова о "невыполнении обещаний" по Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о "невыполнении Россией своих обещаний", а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии. По его словам, такие высказывания вызвали недоумение в российском военном ведомстве.

"Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию", — сказал Конашенков журналистам во вторник, 19 ноября.

Он напомнил, что шаги по урегулированию были зафиксированы в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции, отмечает ТАСС.

18 ноября Чавушоглу обвинил Россию и США в невыполнении договоренностей по Сирии, сообщило агентство Anadolu. Также он отметил, что Турция готова принять меры и возобновить операцию "Источник мира", чтобы зачистить регион от курдских боевиков.

22 октября по итогам встречи в Сочи президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии, договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны. Днем позже военная полиция России в провинции Алеппо начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбиджа, а 27 октября в сирийский город Кобани прибыла рота этой полиции.

С 9 по 22 октября Турция проводила военную операцию в Сирии против запрещенной Рабочей партии Курдистана и боевиков ИГ ("Исламское государство", запрещена в России) под названием "Источник мира".

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Обе стороны договорились о координации по вопросу содержащихся под стражей террористов и по проблеме перемещенных лиц с территорий, ранее подконтрольных террористам. 23 октября США объявили о завершении вывода курдских формирований из зоны безопасности на границе с Турцией.