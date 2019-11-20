Калининград: чего мы не знаем о кинжале России в сердце Европы и США (Sasapost, Египет)

Автор попытался внушить ужас описаниями самого западного города России — Калининграда. Оказывается, за осуждение войны с Украиной тут немедленно сажают, местные жители бедствуют, а сам город превратился военный объект, пугающий НАТО. Как защита Калининграда может обеспечить Путину пожизненное президентство?

Калининград - это российский военный город примерно в 20 часах езды на поезде от Москвы. Особенность его расположения в том, что он находится в самом сердце Европы - намного ближе к Берлину и Праге, чем к столице. Время идёт, но город застыл в эпохе холодной войны. На фасадах большинства зданий можно по-прежнему увидеть изображение Сталина, а в местных портах - старые русские подводные лодки. Здесь похоронен известный немецкий философ Эммануил Кант - человек, который не мог даже предположить, что его могила окажется на российской территории.

Единственное, что связывает Калининград с современностью и высокими технологиями, так это размещенные здесь по приказу президента России Владимира Путина передовые баллистические ракеты, способные уничтожить столицу Германии - Берлин. Другими словами, Калининград - это российский кинжал в теле НАТО. Его порт является единственным незамерзающим круглый год портом в Европе. Также здесь находятся две российские авиабазы и большое количество баллистических ракет.

Ранее город назывался Кенигсберг и входил в состав Восточной Пруссии. Так было до окончания Второй мировой войны и разгрома фашистской Германии Советским Союзом. В ходе боевых действий город был практически полностью разрушен и аннексирован советским государством, а большинство его жителей погибло. Так Кенигсберг переименовали в Калининград в честь советского политического деятеля Михаила Ивановича Калинина. Калинин был одним из ключевых сторонников Сталина и виновником большого числа смертей, а его памятник в настоящее время является одной из главных достопримечательностей города. Численность местного населения составляет 43 тысячи человек, и его национальный состав выглядит следующим образом: русские составляют 88% населения, а остальная часть - белорусы и украинцы.

Русских не заботила реконструкция города, и они сохранили его архитектурные особенности при строительстве высотных жилых комплексов и широких магистралей. Для жителей эти дороги - единственный способ выехать за границу, так как многие ограничены в средствах и не имеют возможности купить билет на самолет для поездки в соседние страны, такие как Литва и Польша. В город приезжает не так много туристов, несмотря на реконструкцию старой части города, так как для въезда в страну требуется виза. Можно столкнуться с серьезными трудностями при въезде в город, при перемещении внутри страны и в ходе поездки в целом.

Тем не менее, Калининград принял четыре матча во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. На модернизацию дорог правительство потратило огромную сумму, однако российские власти отказались сообщить конкретные цифры. При этом инфраструктура города осталась на прежнем уровне - улучшения коснулись лишь близлежащих к футбольным стадионам районов.

Калининград. Запутанный город

Город и его жители подчиняются российской Конституции. Большинство населения поддерживает Путина, но есть и оппозиционеры. Даже те, кто считает себя русским и не имеет ничего общего с Европой, выступают против российского президента. Удивительно, но оппозиция Путину не обязательно означает критику его враждебной политики по отношению к Западу. Напротив, они хотят, чтобы он был ещё сильнее. По мнению некоторых жителей и партийных лидеров Калининграда, Путин должен развернуть в городе втрое больше ракет, чем есть сейчас. Это заставит Запад забыть о всякой мысли приблизиться к российским границам.

Что касается настоящих оппозиционеров, выступающих против российского президента и его политики, то их положение точно такое же, как и во всех других городах в зоне его досягаемости. Любой политик или обычный житель, который осмеливается осудить войну с Украиной, становится жертвой репрессий и запугивания и немедленно оказывается за решёткой. Отсутствие инакомыслия в городе связано с низким уровнем жизни, и большинство жителей озабочены собственным выживанием.

Кроме того, местное население испытывает трудности в коммуникации с остальной территорией России. Они жалуются на ухудшение экономической ситуации в связи с политикой соседних государств-членов НАТО, особенно после введения антироссийских санкций. Помимо экономического противостояния на калининградской границе наблюдается военная эскалация между Соединенными Штатами и Россией.

Город граничит с Польшей, и американцы хотят расширить военное присутствие в этой стране. Также помимо размещения системы ПРО на территории Польши идут разговоры о создании полноценной американской военной базы. Россия не бездействует - в Калининграде сосредоточен Балтийский флот.

Но только военными кораблями дело не ограничивается, в Калининграде расположены самые мощные системы противоракетной обороны. В первую очередь это комплекс С-400 и система "Искандер" с дальностью 480 километров. Также в ее распоряжении военное подкрепление в виде танков, истребителей и ракетных установок. С начала 2019 года стали поступать многочисленные сообщения о развертывании в регионе ядерного оружия.

Кроме того, ракеты "Искандер" могут быть оснащены ядерными боеголовками. Российские противолодочные вертолеты КА-27 постоянно парят вокруг городского порта. Также были разработаны прибрежные радары, связанные с противокорабельными ракетами К-300Б.

План НАТО по уничтожению Калининграда

Дополнительной линией обороны стала пропаганда, которую активно использует Путин. По его словам, Калининград защищен от любых попыток нападения со стороны Соединенных Штатов. Как утверждает Министерство обороны России, все летчики НАТО, приближающиеся к анклаву, прекрасно осведомлены о возможностях российских систем ПВО в Калининграде.

На пресс-конференции генерал Джеффри Харриган, командующий ВВС США в Европе, рассказал о наличии у Пентагона плана по уничтожению оборонительных систем в городе в случае необходимости. План не разглашается и считается секретным, но, по словам военного, он предполагает атаку на нескольких фронтах при одновременном поражении нескольких целей, что позволит американским войскам пробить брешь в российской обороне и достигнуть поставленных целей в этом городе.

Нетрудно догадаться, что означают слова Харригана о нескольких фронтах. Вероятно, американцы имеют в виду истребители-невидимки, которые могут нанести удар по российским ракетным установкам и системам наведения.

Часть этого плана была продемонстрировала в марте 2019 года, когда проводились американские учения по нападению на Калининград с помощью крылатых ракет. Запуск был частью попытки перебросить пять американских бомбардировщиков B-52 с авиабазы Барксдейл в Луизиане в Великобританию.

Ключевая дилемма в рамках плана Харригана или любого другого американского или европейского плана нападения на Калининград состоит не в том, как разрушить город, а в том, что будет после его разрушения. НАТО может прорваться сквозь российскую систему обороны, но тогда вся Европа окажется под российским огнем. Москва обладает упрямством и техникой, которые позволят ей вновь войти в Калининград, закрепиться в городе и затем наказать НАТО. Россия обладает военным влиянием на Украине, в Грузии и Сирии. Оппонент США Китай пытается заигрывать с Россией. Отношения между Россией и Турцией теплее, чем между турками и американцами.

Определенная война

Американская общественность в настоящее время поддерживает идею положить конец нынешним войнам и вернуть американских солдат на родину, поэтому не стоит ожидать, что администрация США будет рисковать и разозлит своих избирателей, отправив их сыновей на новую войну с пугающим противником - русским медведем. На это намекнула пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 20 сентября 2019 года в ответ на замечания Харригана.

Как заявила Захарова, для России эти прямые угрозы начать войну - всего лишь слова. По ее мнению, глупо говорить то, что сказал Харриган, поскольку умные и дальновидные люди, которые действительно выражают интересы американских избирателей, не скажут того, с чем они не согласны.

Европейцы говорят о Калининграде как о европейском городе, присвоенном русскими, и поэтому будут склонять местных жителей к западному освобождению. Однако реальное положение дел в городе говорит об обратном. Молодое поколение называет город "малой Россией", и с нетерпением стремится познать жизнь в "большой России".

Поэтому западные власти должны быть очень осторожны в отношении российского военного арсенала в Калининграде. Иначе это спровоцирует войну в целях защиты от несуществующих российских угроз под лозунгом освобождения населения, которое они считают врагами. Россия считает свой арсенал в Калининграде средством обороны, а не нападения и поэтому может завоевать международное сочувствие и народный мандат на полноценную войну. А такая война по душе Путину, ведь она обеспечит ему пожизненное президентство и прикрытие для его кампаний против оппозиции.

Исам Аль-Зайат (عصام الزيات)