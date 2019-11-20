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Интерфакс-АВН

Сборы ВДВ России и Белоруссии стартовали в Тульской и Рязанской областях

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Международные тактические учения ВДВ в Витебске
Международные тактические учения ВДВ в Витебске.
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Блинов

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Сборы руководящего состава ВДВ России и Белоруссии стартовали в Тульской и Рязанской областях, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На учебно-материальной базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения Воздушно-десантных войск начались учебно-методические сборы руководящего состава воздушно-десантной службы Вооруженных сил Российской Федерации и сил специальных операций Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сборах и занятиях участвуют более 150 специалистов по воздушно-десантной подготовке, 300 военнослужащих из России и Белоруссии и около 30 единиц военной и специальной техники на двух аэродромах в Рязанской и Тульской областях.

Специалисты "подводят итоги выполнения совместных мероприятий воздушно-десантной службы по организации подготовки личного состава и техники к плановым мероприятиям в 2019-2020 гг", - сообщает ведомство.

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Белоруссия
Россия
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Минoбороны РФ
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