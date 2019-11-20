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Военное обозрение

Варшава заявила о десятикратном увеличении контингента США в Польше

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты приняли решение о десятикратном увеличении американского военного контингента на территории Польши. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Выступая с программной речью в польском сейме, Моравецкий заявил, что в Вашингтоне принято решение о значительном увеличении военного присутствия США на польской территории. По его словам, ожидается десятикратное увеличение военного контингента США в Польше.

Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны приняли решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше

- заявил он.

Об увеличении американского военного присутствия в Польше заявила и посол США в Варшаве Джорждетт Мосбахер. По словам американского дипломата, в настоящее время ведутся переговоры между Вашингтоном и Варшавой об увеличении военного контингента США на польской территории, однако она не сообщила, каким будет это увеличение.

Могу сказать, что будет больше

- сообщила она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров Польша добилась от США увеличения американского военного контингента на своей территории на одну тысячу военнослужащих с нынешних 4,5 тысячи. Стороны уже согласовали места дислокации военных и техники на территории республики, а местом расположения штаба выбрали Познань.

Напомним, ранее Варшава предложила Вашингтону разместить на территории Польши бронетанковую дивизию США, выразив готовность взять на себя расходы в 1,5-2 млрд долларов.

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Страны
Польша
США
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