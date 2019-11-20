В Антарктиде начали испытывать подледного робота NASA. Он отправится к спутнику Юпитера

Двухколесный робот будет частью миссии, которую NASA планирует запустить к Юпитеру в 2025 году

СИДНЕЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Австралийская антарктическая служба (AAD) начала полевые испытания робота NASA, который предназначен для исследований подо льдом Европы - спутника Юпитера - в ходе космической миссии Europa Clipper. Об этом сообщила пресс-служба AAD.

Робот представляет собой два колеса, соединенные осью длиной около метра. Благодаря тому, что эти колеса могут вращаться независимо друг от друга, он может успешно маневрировать как на самой ледяной поверхности спутника, так и под ней.

По словам Энди Клеша, сотрудника Лаборатории реактивного движения NASA, способ передвижения робота - по внутренней стороне льда - уникален. "Машина будет использовать собственную плавучесть, чтобы оставаться прижатой к внутренней стороне льда, а передвигаться с помощью колес. Также наш робот сможет в течение долгого времени оставаться на одном месте, без энергозатрат, подобно дрейфующей подводной лодке", - пояснил Клеш. Правда, инженеры пока не придумали, как доставить робота под лед, ведь на Европе для этого придется пробурить скважину длиной около 10-20 км.

Следы соленого океана на Европе нашла предыдущая миссия NASA - Galileo, которую отправили к Юпитеру в конце 1990-х годов. "Этот океан может содержать в себе вдвое больше воды, чем есть на Земле. В нем могут быть растворены элементы, нужные для поддержания жизни", - рассказал пресс-службе AAD один из сотрудников NASA Кевин Хэнд. Он добавил, что Европа - это одно из наиболее вероятных мест в Солнечной системе, где ученые могут найти инопланетную жизнь.

Инженеры уже испытали свой аппарат в Арктике и на Аляске, сейчас они ждут, что тот также отлично покажет себя в антарктических условиях. "Команда специалистов NASA проведет три недели на австралийской исследовательской станции "Кейси", тестируя все системы робота под морским льдом. Мы испытаем его батареи в экстремальных полевых условиях, а также проверим, как он справляется с различными особенностями рельефа", - пояснил Клеш.

Миссия Europa Clipper - проект автоматической межпланетной станции NASA, цель которого - изучить Европу и искать признаки жизни на этом спутнике Юпитера. Наиболее вероятная дата запуска зонда - середина 2020-х гг. Предварительно специалисты рассчитывают, что миссия продлится 3,5 года, за которые зонд должен 45 раз облететь спутник на высоте от 2700 до 25 км. Инженеры NASA планируют отправить миссию к Европе не позже 2025 года.