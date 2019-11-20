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ТАСС

Россия и Белоруссия будут сотрудничать в области дистанционного зондирования Земли

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Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
Источник изображения: © Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Кроме того, российский премьер отметил расширение взаимодействия между инновационным центром "Сколково" и Минским парком высоких технологий

ГОРКИ, 19 ноября. /ТАСС/. Проект союзной программы по сотрудничеству в области дистанционного зондирования Земли будет рассмотрен на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Целый блок вопросов касается развития нашего сотрудничества в области науки и инноваций, речь идет о проекте союзной программы по сотрудничеству в области дистанционного зондирования Земли", - сказал он. По его словам, документ был подготовлен Роскосмосом и Национальной академией Белоруссии и рассчитан до 2023 года.

Говоря о развитии сотрудничества в области науки, глава российского кабмина отметил расширение взаимодействия между инновационным центром "Сколково" и Минским парком высоких технологий, а также успешное сотрудничество российских и белорусских компаний в области фармацевтики и производства препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Медведев также сообщил о том, что к заседанию были подготовлены изменения в бюджет Союзного государства на текущий год.

"Планируется увеличение расходов по некоторым союзным программам, в том числе по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы, на создание Ржевского мемориала в Тверской области, - уточнил он. - Это связано с предстоящим юбилеем, 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Для наших народов это особая дата".

Премьер-министр России выразил надежду, что заседание союзного Совмина пройдет максимально компактно с тем, чтобы "приехавшие сюда коллеги, вместе с российскими коллегами смогли продолжить консультации в рамках тех процессов, которые идут по дорожным картам".

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СКОЛКОВО
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