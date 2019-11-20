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Деловая газета "Взгляд"

Самые старые боевые самолеты, которые еще в строю

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Имитация дозаправки Ту-95МС топливом в полете от Ил-78М. Фото автора
Имитация дозаправки Ту-95МС топливом в полете от Ил-78М. Фото автора.

В начале ноября Минобороны получило первые бомбардировщики Ту-95МС после глубокой модернизации. А до конца года начнут испытывать модернизированный Ту-95МСМ. Знаменитый турбовинтовой ракетоносец – один из главных старожилов отечественных ВВС.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-95
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