В начале ноября Минобороны получило первые бомбардировщики Ту-95МС после глубокой модернизации. А до конца года начнут испытывать модернизированный Ту-95МСМ. Знаменитый турбовинтовой ракетоносец – один из главных старожилов отечественных ВВС.
Самые старые боевые самолеты, которые еще в строю
Имитация дозаправки Ту-95МС топливом в полете от Ил-78М. Фото автора.
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