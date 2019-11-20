Эрдоган заявил Трампу о нежелании отказываться от С-400

Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что в ходе визита в США 13 ноября проинформировал американского лидера Дональда Трампа о неизменности решения Анкары по вопросу систем ПВО С-400.

"Мы сказали Трампу, что ни шага назад по С-400 не сделаем. Мы с ним договорились решить вопрос. Я еще раз объяснил, как мы подошли к покупке С-400, и он признает нашу правоту", – сказал Эрдоган, передает РИА "Новости".

По его словам, он также заявил Трампу "о несправедливости по проблеме F-35". "Мы не клиенты, а партнеры, 1,4 миллиарда долларов заплатили уже. Если не договоримся, то мы начнем поиск альтернатив в среднесрочной перспективе", – добавил турецкий лидер.

Ранее в Анкаре заявили, что Турция не намерена ставить в ангар закупленные у России С-400. Также руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир говорил, что турецкие власти намерены ввести ЗРС в строй в апреле 2020 года.

При этом президент США Дональд Трамп предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.

Алина Назарова