Войти
Деловая газета "Взгляд"

Эрдоган заявил Трампу о нежелании отказываться от С-400

146
0
0
Источник изображения: Joshua Roberts/Reuters

Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что в ходе визита в США 13 ноября проинформировал американского лидера Дональда Трампа о неизменности решения Анкары по вопросу систем ПВО С-400.

"Мы сказали Трампу, что ни шага назад по С-400 не сделаем. Мы с ним договорились решить вопрос. Я еще раз объяснил, как мы подошли к покупке С-400, и он признает нашу правоту", – сказал Эрдоган, передает РИА "Новости".

По его словам, он также заявил Трампу "о несправедливости по проблеме F-35". "Мы не клиенты, а партнеры, 1,4 миллиарда долларов заплатили уже. Если не договоримся, то мы начнем поиск альтернатив в среднесрочной перспективе", – добавил турецкий лидер.

Ранее в Анкаре заявили, что Турция не намерена ставить в ангар закупленные у России С-400. Также руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир говорил, что турецкие власти намерены ввести ЗРС в строй в апреле 2020 года.

При этом президент США Дональд Трамп предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.



Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
Похожие новости
18.11.2019
Названы сроки постановки С-400 на боевое дежурство в Турции
15.11.2019
"Серьезные сложности": Трамп и Эрдоган поговорили об С-400
12.11.2019
Вашингтон продолжает оказывать давление на Анкару в связи с закупкой С-400 - СМИ
23.07.2019
"Ответим США на санкции": в Турции готовятся установить С-400
12.07.2018
"Настал критический момент": какой совет НАТО даст Трампу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:35
  • 1
Иностранные ЧВК пожаловались на поражение в конкуренции с россиянами
  • 20.11 00:29
  • 5
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 23:06
  • 3
Роботизация российской артиллерии становится реальностью
  • 19.11 23:02
  • 2
США раскрыли "типичный" план нападения на Россию
  • 19.11 22:33
  • 1
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе - Naked Science
  • 19.11 22:26
  • 4
Испытания перспективного российского танкового комплекса управляемого вооружения "Сокол-В"
  • 19.11 22:19
  • 12
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 22:14
  • 1
Падение горящего истребителя МиГ-29К сняли на видео
  • 19.11 22:04
  • 2
Третье поколение для "Арматы": как испытывают комплекс "Сокол-В"
  • 19.11 21:41
  • 5
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 21:37
  • 14
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 17:56
  • 3
Артиллеристы ЦВО в 2019г применили новейшую методику ведения боевых действий
  • 19.11 17:49
  • 3
Заявление России: мы не продадим Су-57 Турции до тех пор, пока ... (Haber7, Турция)
  • 19.11 17:39
  • 1
Пресечь нападения на военную полицию РФ в Сирии: метод от психологов
  • 19.11 16:46
  • 47
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35