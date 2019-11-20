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Деловая газета "Взгляд"

Ростех раскрыл подробности перспективной экипировки "Сотник"

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Совершенно новые боеприпасы и стрелковое оружие войдут в состав российской боевой экипировки следующего поколения "Сотник", сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"На данный момент в Министерстве обороны идет разработка тактико-технического задания на разработку боевого комплекта "Сотник". В него помимо средств индивидуальной защиты войдут совершенно новые боеприпасы и стрелковое оружие", – передает ТАСС заявление Чемезова, сделанное на полях авиасалона "Дубай эйршоу-2019".

По его словам, опытно-конструкторские работы над экипировкой "Сотник" продлятся с 2020 по 2023 год.

"После утверждения тактико-технического задания Министерство обороны приступит к процедуре определения исполнителя", – пояснил Чемезов, добавив, что предприятия госкорпорации имеют все необходимые компетенции и производственные мощности для создания новой боевой экипировки.

Напомним, в конце июня в Ростехе рассказали, что АО "ЦНИИТОЧШМАШ" в 2020 году планирует открыть опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения. Комплект, который придет на смену "Ратнику", получит название "Сотник.



Дмитрий Зубарев

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Россия
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
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