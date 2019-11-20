Северный морской путь прикрыли ракетными комплексами "Бастион"

Российские военные развернули в Арктике береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион" для прикрытия Северного морского пути, сообщил командующий Северным флотом РФ вице-адмирал Александр Моисеев.

"Береговые ракетные и артиллерийские войска надежно стоят на охране Северного морского пути и российской Арктики. БРК "Бастион" показали свою высокую эффективность в ходе высокоширотных учений. Этим грозным современным оружием оснащены тактические группы Северного флота на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа", - цитирует А. Моисеева Интерфакс-АВН.

Моисеев сделал это заявление в связи с отмечаемым во вторник Днем ракетных войск и артиллерии.

Ранее военные сообщали о развертывании "Бастиона" на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова).

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России. Дальность полета ракеты "Оникс" БРК "Бастион" составляет до 500 км.

15 ноября 2016 года такой комплекс, развернутый в Сирии, впервые применялся российскими военными для поражения наземных целей. Ударами крылатых ракет были поражены объекты "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая группировка). При этом было объявлено, что дальность стрельбы этого комплекса по наземным целям составляет 450 км.