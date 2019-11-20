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Российская газета

Старые соперники: Т-80 встретились с Abrams на учения в Южной Корее

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Источник изображения: rg.ru

На недавних учениях в Южной Корее танки Т-80У действовали совместно с американскими М1А2. В Сети появились редкие фото и видеоматериалы, запечатлевшие боевые машины рядом.

Данная техника наступала в одних боевых порядках, отрабатывая на полигоне атаку условного противника, а затем была отправлена на одну стоянку.

Впервые два этих танка, имеющих в качество силовой установки газотурбинные двигатели, встретились в феврале 1993 году на IDEX-93 в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Для российской машины эта выставка стала первой открытой демонстрацией ее уникальных ходовых возможностей. Именно после этого международного форума за нашим танком прочно закрепилось прозвище "летающего". "Восьмидесятый" лихо гонял по полигону, совершая многометровые прыжки, вызывавшие восторг находившихся на трибунах зрителей.

Когда же Abrams попытался повторить "трюк" омской машины, его постигла неудача: танк завалился на бок и сошел с дистанции.

Следующей страной, где встретились Т-80У и М1А2, стала Швеция. В 1993 году там выбирали, чем заменить в войсках устаревшие машины. За право служить в армии скандинавского государства боролись еще французский Leclerc и германский Leopard-2. Как ожидалось, последнему и было отдано предпочтение.

В то же время шведские военные отметили высокую надежность российского претендента, хорошую маневренность, крепкую бронезащиту, возможность применения управляемого ракетного вооружения. Правда, критиковалась недостаточная эффективность ночных прицелов.

Спустя пять лет российский и американский танки участвовали в греческом тендере, где кроме "Леклерка" и "Леопарда" заявлялись английский Challenger-2 и украинский Т-84.

По своим скоростным характеристикам Т-80У опять оказался самым лучшим, во время совершения марша на 1000 км демонстрировалась скорость до 80 км/ч.

"Восьмидесятый" в целом превосходил своих конкурентов по надежности, ремонтопригодности, простоте освоения, однако отмечалась необходимость доработки гидрообъемной передачи, которая вышла из строя, а также дальнейшего совершенствования системы управления огнем и создание нового ночного прицела. Впоследствии эти недостатки были устранены.

Abrams продемонстрировал неоднозначные результаты, так при преодолении стены высотой в метр получил травму командир машины, на различных этапах выходил из строя двигатель, и его пришлось демонтировать.

Во время стрельб какого-то превосходства над германской и французской машинами также отмечено не было. В результате греческая сторона выбрала Leopard-2.

Южнокорейская армия стала получать Т-80У в 1996 году, военные этой страны до сих пор высоко оценивают исключительные характеристики российских машин с "реактивными" двигателями.


Алексей Моисеев

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