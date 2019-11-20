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Газета.ru

Впервые за 20 лет: астронавты NASA не летят на МКС

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Американские астронавты впервые с 2000 года не попадут на МКС

Американские астронавты впервые за почти 20 лет не войдут в состав экипажей МКС-64/65. Сразу две экспедиции на околоземную орбиту будут состоять только из российских граждан. В последний раз полностью российские экипажи летали на станцию "Мир" в 2000 году, впоследствии космический объект затопили в Тихом океане. Роскосмос сообщает, что решение по астронавтам из США "примут в ближайшее время".

Астронавты NASA не вошли в состав экипажей МКС-64/65. Сразу две экспедиции на Международную космическую станцию будут состоять только из россиян, сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов.

По сути, впервые с 2000 года на МКС не летят иностранные специалисты. Тогда на станцию "Мир", затопленную в 2001 году, отправился тоже полностью российский экипаж.

В МКС-64 участвуют космонавты Николай Чуб, Иван Вагнер и Анатолий Иванишин. Их дублеры (а также - основной экипаж МКС-65) - Олег Новицкий, Петр Дубров и натурализованный в 2012 году казахстанец Мухтар Аймаханов.

Ближайшая экспедиция на МКС, 63-я, включает в свой состав одного американского астронавта - Криса Кессиди. Вместе с ним на околоземную орбиту летят россияне Андрей Бабкин и Николай Тихонов. Они отправляются в полет весной 2020 года и пробудут там до октября.

В Роскосмосе заявили, что вопрос с выделением мест для американских космических специалистов будет решен в ближайшее время. В конце октября глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщал, что NASA запрашивало дополнительные места для астронавтов в 2020-2021 годах.

Руководитель Управления по аэронавтике США Джим Брайденстайн в своем письме заявил, что причина этого запроса - задержки в строительстве собственных коммерческих космических кораблей, которые должны доставлять астронавтов на МКС.

Рогозин подчеркнул, что Роскосмосу придется ужать российские экипажи, но корпорация "исходит из принципов партнерства" и постарается удовлетворить просьбу.

С 2001 года на МКС с помощью российских "Союзов" на МКС слетало 70 астронавтов. США потратили на это почти $4 млрд.

В 2011 году, после закрытия программы "шаттлов", американские специалисты летали к орбите только на "Союзах". Новые американские корабли разрабатывают компании Boeing и SpaceX Илона Маска. До 2024 года они должны доставить на МКС "как минимум 48 астронавтов".

В начале ноября 2019 года группа американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий внесла законопроект, определяющий основные направления космической политики страны на ближайшее десятилетие. Наиболее важная инициатива - продление работы МКС до 2030 года.

Международные договоры обеспечивают совместную эксплуатацию станции до 2024 года, и с приближением этой даты разговоры о вариантах дальнейшего ее использования ведутся все чаще в обеих державах.

"Продлевая работу МКС до 2030 года, этот законопроект поможет росту нашей уже растущей космической экономики, укрепит лидерство США в космосе, повысит американскую конкурентоспособность во всем мире, создаст новые рабочие места и возможности у нас дома,

- заявил один из авторов законопроекта республиканец Тед Круз.

Международная космическая станция начала строиться 20 ноября 1998 года, сегодня это крупнейшая внеземная лаборатория, на которой работают космонавты из разных стран мира. В проекте МКС участвуют 14 государств, в том числе Россия, США, страны Евросоюза и Канада. Изначально участвовавшие Бразилия и Британия позднее вышли из проекта.

Стоимость станции превышает $150 млрд - это делает ее самым дорогим в истории человечества рукотворным объектом, созданным в единственном экземпляре. Кроме того, МКС - крупнейший в истории космический объект, созданный людьми.

Дискуссию о будущем МКС подогрел в начале 2018 года президент США Дональд Трамп. Он заявил, что планирует прекратить прямое государственное финансирование МКС к 2025 году и рассматривает возможность передачи управления американским сегментом частным компаниям. Тогда часть конгрессменов высказали гневное недовольство планами администрации. Так, сенатор Тед Круз заявил, что решение было принято "тупицами" из Административно-бюджетного управления конгресса.

Высказывалась также идея передать МКС в руки частных инвесторов - поскольку содержание станции обходится американскому бюджету в несколько миллиардов долларов ежегодно. При этом само строительство станции только Америке обошлось в $87 млрд.

В сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что МКС будет вечно существовать в космическом пространстве.

По его мнению, такая станция исторически необходима. Рогозин также допустил возможность, что МКС будет реконфигурирована, но это необходимо для того, чтобы двигаться дальше в освоении космоса.


Иван Апулеев

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