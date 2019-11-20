Экономическая атака: в Польше рассказали о войне США и РФ

В Польше предположили два сценария войны США с Россией

Польский журналист рассказал о двух вариантах военного конфликта между США и Россией. По его мнению, стороны могут прибегнуть к использованию всех видов оружия, в том числе и ядерного. Более безопасный вариант, как он указал, - нанесение России существенного экономического урона.

Польский портал Myśl Polska опубликовал статью, в которой описаны два сценария противостояния между США и Россией. При первом варианте развития событий стороны будут атаковать друг друга с использованием всех доступных вооружений, в том числе ядерного оружия. По оценке автора, этот вариант "слишком рискованный".

Второй включает в себя несколько этапов. Он заключается в нанесении России существенного экономического урона, чтобы в стране сменилась власть.

Именно такой подход и реализуется в последние годы, считает автор.

В то же время он обратил внимание, что президент России Владимир Путин в "чрезвычайно сложных обстоятельствах сделал несколько мастерских шагов", чтобы не допустить реализации такого плана. В частности, российский лидер не допустил победы в Киеве "западного варианта", а также провел успешную политику на Ближнем Востоке, указано в статье.

В последнее время на Западе все чаще анализируют возможные сценарии противостояния США и России. В конце октября американский исследовательский фонд Jamestown Foundation опубликовал доклад, в котором утверждается, что при возможном военном столкновении со странами НАТО Россия потеряет Калининградскую область.

Старший научный сотрудник фонда Ричард Хукер, который подготовил этот документ, предположил, что сначала Москва сможет обезопасить от противников именно этот регион. По его мнению, этому способствует развитая российская противовоздушная и противоракетная оборона в регионе и то, что у союзников по Североатлантическому альянсу в регионе мало самолетов. Но если США и Польша усилят присутствие сухопутных войск в Калининградской области, Россия, как указали в докладе, не выдержит натиска и отступит.

Хукер убежден, что при таком раскладе американской и польской армии понадобится две недели на прорыв обороны и еще столько же - на удержание завоеванных позиций до прибытия подкрепления. Чтобы осуществить такой план, нужно нарастить численность и укомплектованность вооруженных сил Литвы, Латвии и Эстонии, подчеркнул сотрудник фонда. К тому же, по его предположениям, "более богатые союзники" вроде Германии помогут наладить взаимодействие между войсками.

Хукер выразил мнение, что руководить действиями будут США.

Как он считает, союзниками Соединенных Штатов по операции могут стать Финляндия и Швеция. По его подсчетам, война будет локальной, поскольку распространение боевых действий на другие территории станет причиной "массовых разрушений" и многочисленных жертв.

Судя по докладу, весь сценарий основан на том, что агрессором будет Россия, которая одновременно атакует Эстонию и Латвию. Причем в качестве предлога она будет использовать защиту национальных меньшинств, указали в документе.

Там также предположили, что Москва может напасть на Литву и Польшу, чтобы установить сухопутную связь с Калининградской областью.

Автор в деталях расписал ход военных действий. Он предусмотрел наступление российской танковой армии на Таллин и бои за переправу возле Даугавпилса. По его мнению, "если НАТО будет действовать как единое целое", российская армия не сумеет взять столицы стран Балтии за 14 дней, а флоту придется уйти из Калининграда в Санкт-Петербург.

За месяц до появления этого доклада главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что у США есть план прорыва российских ПВО. "Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план", - предупредил он.

Харриган сообщил, что необходимые для этого маневры уже отрабатываются.

В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов обвинил главнокомандующего американских ВВС в Европе в плохом знании истории. "У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков. Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт", - сказал он принадлежащему Григорию Березкину РБК.

В Минобороны тоже отреагировали на заявление Вашингтона. В ведомстве заверили, что Калининградская область хорошо защищена от возможных атак, а пилотам НАТО, которые приближались к российским границам, хорошо известны возможности ПВО РФ.

Военные назвали заявление командующего ВВС США легкомысленным и отметили, что непосредственных подчиненных Харригана это должно обеспокоить, равно как и "его наивная вера в превосходство каких-то "планов" покорения Калининграда".

Кристина Сизова