Авиационный парк ЮВО пополнился новыми вертолетами

ЦАМТО, 19 ноября. В авиационные части Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области и Краснодарском крае поступили новые учебно-боевые вертолеты Ми-28УБ "Ночной охотник" и военно-транспортный Ми-8АМТШ "Терминатор".

Летно-технический состав 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО приступил к приемке вертолетов, поступивших с заводов-изготовителей.

Военнослужащим инженерно-авиационной службы предстоит провести необходимый комплекс регламентных приемных работ, полностью проверить функционирование всех систем и механизмов винтокрылых машин.

В ближайшие время экипажи вертолетов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок, полеты на высотах до 1000 м, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках.

В новом учебном году летчики выполнят полетные задания и отработают учебно-боевые задачи с применением средств поражения по наземным целям из неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения авиационной техники.

В целом с начала года в войска ЮВО поставлено более 600 ед. новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), что позволило довести долю современных образцов до 65%, в том числе в соединениях и воинских частях Сухопутных войск – до 79%, в ВКС – до 73%, в ВМФ – до 43%.

До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам до 100%.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило около 12 тыс. ед. новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления, сообщает пресс-служба Южного военного округа.