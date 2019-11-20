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Военное обозрение

В Швеции решили провести учения по обороне Стокгольма

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Источник изображения: Министерство обороны Швеции

Солдаты и офицеры батальона Лейб-гвардии вооруженных сил Швеции проведут учения в различных районах Стокгольма, включая и центральную часть города, сообщает сайт минобороны страны. Военнослужащие будут ограниченно использовать боевую технику, но как утверждается, это не окажет существенного влияния на местное дорожное движение.

Тренировки пройдут в течение суток, с 20 по 21 ноября. Заявленная цель учений – повысить способность гвардии оказывать поддержку другим силовикам по защите социально значимых объектов, по обороне столицы страны.

Лейб-гвардия – это подразделение, которое оперативно усиливает защиту правительства в случае значительного кризиса или войны, а также занимается обороной важных объектов в шведской столице и вокруг неё. В мирное время она также отвечает и за церемониальную деятельность.

Тренировки гвардии проводятся в сотрудничестве с правительственными учреждениями, которые выполняют свою деятельность в плановом порядке.

Негласная цель подобных мероприятий – оборона в случае "нападения РФ", поскольку считается, что более ни одна страна в регионе не представляет для Швеции ни малейшей угрозы. Особенно масштабные учения в столице королевства проводились в 2014 году в связи с "крымскими событиями" - (на видео).

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Страны
Швеция
Проекты
Военные учения
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