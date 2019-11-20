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Военное обозрение

Уровень доверия армии в Грузии достиг рекордных значений

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Источник изображения: www.facebook.com/mod.gov.ge

В Грузии провели социологическое исследование, в котором граждан попросили высказаться об уровне доверия тем или иным государственным институтам. Опрос проводился международным институтом IRI среди 1,5 тыс. грузинских граждан в возрасте от 18 лет.

Как выясняется, среди всех государственных институтов большее доверие грузины испытывают к своей армии. Доверие вооружённым силам Грузии высказали 86% опрошенных. На втором и третьем местах в этом опросе (а можно было выбирать несколько государственных служб и структур) – церковь и средства массовой информации. Церкви доверяют чуть меньше, чем армии, - 85% опрошенных, СМИ – 72%.

Нужно отметить, что это самые высокие показатели доверия армии и СМИ в мире.

По этому поводу в сети уже появился вопрос не без доли иронии: если 86% граждан доверяют грузинской армии, то с какой целью Грузии вступать в НАТО?

86% - это рекордные значения и для самой армии Грузии. Например, после известных событий августа 2008 года армии доверяли менее 25% населения.

Напомним, что грузинские власти исповедуют доктрину об обязательном вступлении в Североатлантический военный блок. Некоторые грузинские политики всерьёз считают, что после вступления в НАТО страны западного военного блока должны начать войну против России за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия оказались в составе Грузии. В странах НАТО дают понять, что для них это совсем не вариант.

Возвращаясь к грузинскому рейтингу, наименьший уровень доверия в стране – судам, прокуратуре, профсоюзам, нацбанку и администрации президента – по 27% опрошенных.

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Страны
Абхазия
Грузия
Россия
Южная Осетия
Проекты
NATO
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