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Известия.ru

НАТО признает космос сферой военной деятельности

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

НАТО намерена признать космос сферой военной деятельности альянса. Об этом во вторник, 19 ноября, в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

"Завтра мы сделаем еще один важный шаг признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций", — цитирует его ТАСС. Как подчеркнул генсек НАТО, разворачивать вооружения в космосе альянс не намерен.

В июне министры обороны стран — участниц НАТО в ходе встречи в Брюсселе утвердили военно-космическую концепцию альянса. Документ был направлен на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций и выявление запусков ракет.

21 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что милитаризация космоса и киберпространства входит в число главных угроз международной безопасности.

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  • В новости упоминаются
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Кибербезопасность
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