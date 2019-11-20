НАТО признает космос сферой военной деятельности

НАТО намерена признать космос сферой военной деятельности альянса. Об этом во вторник, 19 ноября, в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

"Завтра мы сделаем еще один важный шаг признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций", — цитирует его ТАСС. Как подчеркнул генсек НАТО, разворачивать вооружения в космосе альянс не намерен.

В июне министры обороны стран — участниц НАТО в ходе встречи в Брюсселе утвердили военно-космическую концепцию альянса. Документ был направлен на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций и выявление запусков ракет.

21 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что милитаризация космоса и киберпространства входит в число главных угроз международной безопасности.