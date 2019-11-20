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Российская газета

Россия достала из заначки ракетоносец

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Источник изображения: rg.ru

ВКС России сняли с консервации на базе Каменный Ручей под Хабаровском дальний ракетоносец Ту-22М3. Самолет будет доставлен на авиазавод в Казани для модернизации до уровня Ту-22М3М. Незадолго до этого ВВС США сообщили о возвращение с "кладбища самолетов" (авиабаза Дэвис-Монтен в Аризоне) американского бомбардировщика B-52 для последующего ввода в строй.

Россия располагает достаточным количеством самолетов на консервации, чтобы выставить несколько новых эскадрилий полного состава, пишет MilitaryWatch. Большинство авиатехники, находившейся в боевом составе ВВС во времена холодной войны, после ее окончания было законсервировано. Это не только дальние бомбардировщики, но и истребители, перехватчики, военно-транспортная авиация. При надлежащей модернизации они с небольшими затратами смогут значительно расширить флот Воздушно-космических сил. Тот же Ту-22М3М, как ожидается, станет носителем гиперзвуковых противокорабельных ракет "Кинжал". Таким образом самолет сохранит амплуа "убийцы авианосцев" - но уже с качественно новыми возможностями.

Параллельно с разработкой новых самолетов: ПАК ДА, B-21 Rider, - Россия и США резко активизировали усилия по возвращению в строй техники из резерва, отмечает издание.


Антон Валагин

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Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Кинжал БР
Ту-22М
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
ПАК ДА
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