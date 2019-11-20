Войти
Российская газета

Армейская авиация ЮВО пополнилась "Ночными охотниками" и "Терминатором"

133
0
0
Источник изображения: rg.ru

Дислоцированные в Ростовской области и Краснодарском крае части армейской авиации пополнились новыми учебно-боевыми вертолетами Ми-28УБ "Ночной охотник" и военно-транспортным Ми-8АМТШ "Терминатор".

"Летно-технический состав 4-й армии ВВС и ПВО приступил к приему вертолетов. Военнослужащим инженерно-авиационной службы предстоит полностью проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Кроме контрольных облетов на высоте до 1000 метров пилоты проверят надежность техники и работы систем при различных нагрузках и режимах.

Отметим, что Ми-28УБ - учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". В случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа. Для обеспечения эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета: расширена передняя кабина, увеличена площадь остекления и улучшен обзор летчика-оператора из передней кабины.

Кабина бронирована, что обеспечивает защиту от снарядов калибром до 20 миллиметров. Защищены броней и наиболее важные агрегаты, а конструкция лопастей несущего винта позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов калибром до 30 миллиметров. Вертолет также оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-28Н
Ми-28УБ
Ми-8
Ми-8АМТ
Похожие новости
07.11.2017
Перспективный вертолет побил рекорд 50-летней давности
17.11.2016
Авиачасти ЮВО укомплектованы новейшим вооружением более чем на 75%
17.11.2016
В ЮВО поступит около 15 новейших вертолетов и самолётов до конца 2016 года
28.10.2016
День армейской авиации ВКС России. Досье
27.09.2013
Урал – родина «Терминаторов»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:35
  • 1
Иностранные ЧВК пожаловались на поражение в конкуренции с россиянами
  • 20.11 00:29
  • 5
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 23:06
  • 3
Роботизация российской артиллерии становится реальностью
  • 19.11 23:02
  • 2
США раскрыли "типичный" план нападения на Россию
  • 19.11 22:33
  • 1
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе - Naked Science
  • 19.11 22:26
  • 4
Испытания перспективного российского танкового комплекса управляемого вооружения "Сокол-В"
  • 19.11 22:19
  • 12
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 22:14
  • 1
Падение горящего истребителя МиГ-29К сняли на видео
  • 19.11 22:04
  • 2
Третье поколение для "Арматы": как испытывают комплекс "Сокол-В"
  • 19.11 21:41
  • 5
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 21:37
  • 14
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 17:56
  • 3
Артиллеристы ЦВО в 2019г применили новейшую методику ведения боевых действий
  • 19.11 17:49
  • 3
Заявление России: мы не продадим Су-57 Турции до тех пор, пока ... (Haber7, Турция)
  • 19.11 17:39
  • 1
Пресечь нападения на военную полицию РФ в Сирии: метод от психологов
  • 19.11 16:46
  • 47
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35