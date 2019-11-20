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Известия.ru

"Ростех" назвал срок поступления в ВС первой партии танков "Армата"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 "Армата" поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года. Об этом сообщил на полях дубайского авиасалона глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В настоящее время завершается подготовка производства, изготовлена опытно-промышленная партия", — цитирует его во вторник, 19 ноября, ТАСС.

В июле "Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы". В настоящее время танк Т-14 применяет управляемые ракеты "из ствола", обеспечивая бронепробиваемость в 1200 мм.

"Армата" — тяжелая гусеничная унифицированная платформа. На ее основе создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и другие бронемашины. Это принципиально новая российская разработка, не имеющая аналогов в мире.

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