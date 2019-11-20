MBDA продемонстрировала возможности ПЗРК "Мистраль-3"

ЦАМТО, 19 ноября. Группа MBDA 15 ноября объявила о проведении демонстрационных пусков ЗРК ближнего действия "Мистраль-3", в ходе которых ракета успешно перехватила мишень на расстоянии более 7 км.

В испытаниях, состоявшихся 6 ноября, использовалась малоразмерная мишень MIRACH 40. В ходе стрельб был продемонстрирован полный комплекс, включая радиолокационную станцию "Жираф 1-X" (Giraffe 1-X) компании Saab, блок управления и контроля LICORNE и пусковая установка ATLAS-RC.

"Мистраль-3", принятая на вооружении ВС Франции, представляет собой зенитную управляемую ракету, оснащенную инфракрасной ГСН с расширенными возможностями обработки изображений. Это позволяет поражать цели с низкой тепловой сигнатурой, включая БЛА, ракеты с турбореактивным двигателем и скоростные корабли на большой дальности, обеспечивая высокую устойчивость к средствам противодействия.

На стрельбах присутствовали представители 15 иностранных государств, которые также приняли участие в семинарах, темой которых была демонстрация возможностей системы "Мистраль" в области борьбы с БЛА. Комплекс был применен против мишени, имитирующей малоразмерный БЛА, которые представляют собой одну из ключевых угроз сегодняшнего дня.

Несколько систем боевого управления LICORNE с различными конфигурациями средств обнаружения (РЛС "Жираф 1-X", инфракрасные камеры, камеры с дистанционным управлением) и пусковых установок (ATLAS-RC и ПЗРК) были развернуты на площадке, чтобы продемонстрировать возможности системы в области поражения БЛА и возможности ракеты по перехвату этого типа цели.

По заявлению генерального директора MBDA Эрика Беранжера, MBDA отслеживает появление новых угроз и предлагает потенциальным заказчикам комплексные интегрированные решения, совместимые со многими устаревшими системами.