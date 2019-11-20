Ростех получил сертификат на серийное производство Ми-38

ЦАМТО, 19 ноября. Ростех приступает к серийному выпуску новейшего гражданского вертолета Ми-38. Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России" получил сертификат производителя от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Первая машина будет поставлена заказчику до конца этого года.

Многоцелевой Ми-38 займет пустующую нишу между средним Ми-8 и тяжелым Ми-26. Благодаря использованным техническим решениям вертолет превосходит другие машины своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Обладая максимальной взлетной массой 15,6 т, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 т полезного груза. Пассажирский Ми-38 может брать на борт до 30 человек.

"Ми-38 – универсальный вертолет, который может применяться для перевозки пассажиров, грузов, для поисково-спасательных и медицинских работ. Сегодня в ОАЭ мы впервые представляем его на зарубежном рынке и обсуждаем перспективы поставок Ми-38 на экспорт. Уверен, что высокие технические характеристики и конкурентная цена обеспечат интерес к вертолету среди наших партнеров из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Первая машина будет поставлена отечественному заказчику, это произойдет до конца года", – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Дальность полета вертолета в транспортной конфигурации с дополнительными топливными баками составляет до 1000 км. Ми-38 оснащен новыми двигателями отечественного производства, авариестойкой топливной системой, дополнительными опорами на шасси для посадки на мягкий грунт и снег.

"В этом году Казанский вертолетный завод изготовил первый гражданский Ми-38 с салоном повышенной комфортности, который в эти дни принимает участие в международном авиасалоне Dubai Airshow 2019. Полученный сертификат Росавиации подтверждает, что КВЗ готов к серийным поставкам вертолетов данного типа как для коммерческих эксплуатантов, так и для госзаказчиков", – отметил управляющий директор ПАО "Казанский вертолетный завод" Юрий Пустовгаров.

Конструкция Ми-38 обладает рядом нововведений: улучшенными аэродинамическими обводами фюзеляжа и обтекателя силовой установки, защитой втулки несущего винта и автомата перекоса. Вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором впервые в отечественном вертолетостроении реализована схема с их "задним" расположением. Это позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".