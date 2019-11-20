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Военное обозрение

Россия и Ирак готовятся ко второму этапу поставок российских танков Т-90С

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Источник изображения: topwar.ru

Россия успешно реализовала первый этап поставок ОБТ Т-90С вооруженным силам Ирака. Стороны ведут переговоры по реализации второго. Об этом сообщил представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019.

По словам представителя ФСВТС, Россия полностью выполнила поставки танков Т-90С в рамках первого этапа заключенного контракта с иракским Минобороны. В настоящее время стороны ведут переговоры по условиям поставки российской бронетехники в рамках второго этапа.

Имущество по первому этапу поставлено в полном объеме. Порядок и условия поставки бронетанковой техники на втором этапе будут согласованы дополнительно

- заявил он.

Согласно имеющейся информации, "Уралвагонзавод" в 2016 году заключил базовый контракт на поставку в Ирак 73 танков Т-90С/СК с началом поставок в 2017 году. В июле 2017 года иракские СМИ сообщили о подписании с Россией контракта стоимостью 1 млрд. долларов на поставку "большой партии российских танков". Позднее базовый контракт был расширен иракской стороной по опыту успешной эксплуатации первых партий ОБТ Т-90С.

Первые 36 танков Т-90С/СК были получены ВС Ирака в феврале 2018 года, вторая партия из 39 новых танков поступила в июне 2018 года на вооружение двух батальонов 35-й бригады 9-й бронетанковой дивизии. Отмечается, что ранее данное формирование было оснащено американскими танками M1A1 "Абрамс", которые после получения Т-90С были переданы в 34-ю бригаду дивизии, которая почти не участвовала в боевых действиях. Еще две партии бронетехники российского производства поступили в Ирак в конце 2018 и в апреле 2019 года.

В июне прошлого года американские военные эксперты высказали опасения по поводу возможной потери иракского рынка тяжелой бронетехники по причине того, что иракская армия предпочла российские танки Т-90С американским "Абрамсам".

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Уралвагонзавод
ФСВТС РФ
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