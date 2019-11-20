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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил размышления Польши о сценариях войны США с Россией

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Источник изображения: Kacper Pempel/Reuters

"Само появление подобных сценариев – это попытка польских политических фантазеров заявить о себе как о верном сателлите США", – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя появление в польской прессе двух вариантов "войны России и США".

"Право на фантазию никто не отменял, даже в сфере геополитики. Но с тем же успехом можно рисовать войну с лунатиками или марсианами. Это делается, чтобы показать, какая страшная Россия и какие мощные США", – заметил действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков.

Военный конфликт между Россией и США возможен, поскольку Вашингтону срочно может потребоваться "относительно масштабная война", она может пройти по двум сценариям, сообщило издание Mysl Polska. Первый сценарий подразумевает проведение американской армией массированной атаки "с использованием всех доступных средств, в том числе водородных и ядерных".

Второй сценарий подразумевает помещение России в экономическую изоляцию. "Весь арсенал этого вида оружия уже давно запущен", – констатирует польское издание. Оно поясняет: речь идет о санкциях "против влиятельных представителей российской власти" и против российских компаний, действующих на международном уровне – в первую очередь это продажи углеводородов. "Это должно было бы привести к смене политического руководства" России, считает "Мысль польска". Но, как констатирует сам автор публикации, напротив – Владимир Путин, "действуя в чрезвычайно сложных обстоятельствах, сделал несколько мастерских шахматных ходов" – далее упоминаются воссоединение Крыма с Россией, поддержка Москвой Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, "политическое и военное проникновение в Сирию, а через нее – на весь Ближний Восток".

Похоже, что сами поляки осознают всю бредовость первого сценария – прямого ядерного удара, называя его рискованным и говоря, что Кремль может сохранить возможность "нанести столь же разрушительный ответный удар", отмечает эксперт. США не пойдут на ядерную войну с Россией, потому что Россия имеет возможность в нынешних условиях нанести такой ответный ракетно-ядерный удар, что уничтожит в первую очередь сателлитов Соединенных Штатов в Восточной Европе, подчеркнул Сивков.

"Американцы давно изучают вопросы ведения войны с Россией и Китаем на территории третьих стран, и воюя при этом очень ограниченно, – рассказал об американских сценариях собеседник. – В этих войнах они рассматривают применение ядерного оружия, но локально. Для поляков такая война будет губительна. Она решит польский вопрос полностью путем уничтожения Польши, потому что на территории этой страны будут развернуты группировки войск. Если Польша будет участвовать в натовской агрессии против России, по ней будут наноситься удары тактическим ядерным оружием России, и Польша прекратит свое существование".

Ранее в ноябре издание National Interest сообщало, что пилотам ВМС США не хватает навыков, чтобы победить российских и китайских оппонентов в бою.


Наталья Макарова

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