Россия начала масштабные учения в Черном море

Россия приступила к проведению учений в Черном море, в которых задействованы свыше 10 кораблей и авиация, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

"Более 10 кораблей Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб", – передает РИА "Новости" сообщение ЧФ.

В учениях задействован фрегат "Адмирал Эссен", МРК "Вышний Волочек", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист", "Ковровец" и вспомогательные суда.

В ходе учений экипажи кораблей проверят навыки по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

Помимо кораблей, в учениях ЧФ будут задействованы истребители Су-30СМ.

Напомним, в августе МРК "Вышний Волочек" впервые отстрелялся "Калибрами" в Крыму.

Дмитрий Зубарев