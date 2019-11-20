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Деловая газета "Взгляд"

Россия начала масштабные учения в Черном море

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Фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото
Фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Россия приступила к проведению учений в Черном море, в которых задействованы свыше 10 кораблей и авиация, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

"Более 10 кораблей Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб", – передает РИА "Новости" сообщение ЧФ.

В учениях задействован фрегат "Адмирал Эссен", МРК "Вышний Волочек", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист", "Ковровец" и вспомогательные суда.

В ходе учений экипажи кораблей проверят навыки по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

Помимо кораблей, в учениях ЧФ будут задействованы истребители Су-30СМ.

Напомним, в августе МРК "Вышний Волочек" впервые отстрелялся "Калибрами" в Крыму.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Проекты
1135 Буревестник
21631 Буян-М
БДК 775
Военные учения
ЧФ
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