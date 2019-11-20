Роскосмос попросил астронавтов подождать

Роскосмос пока не принял решение относительно предоставления мест в ракетах "Союз" астронавтам из США для полета на МКС, но это будет сделано в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба космической госкорпорации.

"Решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях будет принято в ближайшее время", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Также отмечается, что после принятия решения, информация об этом будет доведена общественности.

Ранее стало известно, что экипажи космических кораблей "Союз", запуск которых планируется на осень 2020-го года и весну 2021-го, состоят только из российских космонавтов.