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Роскосмос попросил астронавтов подождать

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Источник изображения: vpk-news.ru

Роскосмос пока не принял решение относительно предоставления мест в ракетах "Союз" астронавтам из США для полета на МКС, но это будет сделано в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба космической госкорпорации.

"Решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях будет принято в ближайшее время", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Также отмечается, что после принятия решения, информация об этом будет доведена общественности.

Ранее стало известно, что экипажи космических кораблей "Союз", запуск которых планируется на осень 2020-го года и весну 2021-го, состоят только из российских космонавтов.

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Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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