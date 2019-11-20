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Уникальный боевой потенциал Су-32 заинтересовал зарубежных покупателей

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Источник изображения: vpk-news.ru

Иностранные покупатели проявили большой интерес к российскому истребителю-бомбардировщику Су-32. Су-32 является экспортной версией Су-34. По словам генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, компания получила первые заявки на данные боевые машины.

Кроме того, Александр Михеев сообщил, что несколько партнёров даже летали на этих самолётах. Руководитель "Рособоронэкспорта" не раскрыл потенциальных покупателей Су-32. Об этом пишет "Российская газета".

Истребитель-бомбардировщик Су-34 поступил на вооружение ВКС РФ недавно, в 2014 году. Эта машина относится к поколению 4++. Свой уникальный боевой потенциал Су-34 раскрыл в ходе контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике.

Этот многофункциональный истребитель-бомбардировщик имеет большую дальность полёта, которая достигает четырёх тысяч километров. Максимальная скорость - до 1900 километров в час.

Полезная нагрузка самолёта составляет 8 т. Он может нести огромную номенклатуру вооружения, в том числе 16 видов управляемого высокоточного оружия и 19 видов неуправляемого оружия. Инновационная система управление вооружением Су-34 позволяет уничтожать как неподвижные, так и движущиеся цели.

Благодаря своим высоким боевым характеристикам Су-34 неоднократно признавался самым грозным ударным самолётом в мире.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-32
Су-34
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РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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