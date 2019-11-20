А надо ли было возвращать Украине наши трофеи

Выполнение майского решения Международного морского трибунала, а не акт доброй воли - так министр обороны Украины Андрей Загороднюк прокомментировал возвращение Москвой Киеву трех военных кораблей.

"Россия захватила три наших судна. Возвращение катеров и буксира - это не акт доброй воли", - сказал министр.

Отмечается, что Украина не намерена отказываться от судебных претензий к России по поводу инцидента в Керченском проливе, несмотря на возвращение кораблей и их экипажей.

Напомним, Россия в качестве жеста доброй воли вернула Украине три задержанных судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск".