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Военно-промышленный курьер

А надо ли было возвращать Украине наши трофеи

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Источник изображения: vpk-news.ru

Выполнение майского решения Международного морского трибунала, а не акт доброй воли - так министр обороны Украины Андрей Загороднюк прокомментировал возвращение Москвой Киеву трех военных кораблей.

"Россия захватила три наших судна. Возвращение катеров и буксира - это не акт доброй воли", - сказал министр.

Отмечается, что Украина не намерена отказываться от судебных претензий к России по поводу инцидента в Керченском проливе, несмотря на возвращение кораблей и их экипажей.

Напомним, Россия в качестве жеста доброй воли вернула Украине три задержанных судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск".

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Страны
Россия
Украина
Проекты
58150 Гюрза
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