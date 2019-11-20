Береговые ракетные комплексы "Бастион" прикрыли Арктику

Береговые ракетные комплексы "Бастион" стоят на охране Северного морского пути и российской Арктики. Они показали свою высокую эффективность в ходе высокоширотных учений.

Этим грозным современным оружием оснащены тактические группы Северного флота на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа, сообщил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, поздравляя военнослужащих с Днем ракетчика и артиллериста. Данные специалисты несут службу на боевых кораблях, подводных лодках, а также в сухопутных и береговых частях.

Командующий добавил, что подводники-североморцы ежегодно проводят по несколько пусков баллистических ракет "Булава" и "Синева". В нынешнем году отличились экипажи атомных подводных крейсеров стратегического назначения "Юрий Долгорукий", "Карелия" и "Тула".

Что касается Арктического региона, то самоходные гаубицы "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град" - постоянные участники учений сухопутных и береговых войск Северного флота в этих районах. Как отметил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, в 2019 году они продемонстрировали свое действие на полуострове Таймыр во время "обороны" важного промышленного объекта.

Светлана Цыганкова