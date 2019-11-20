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Российская газета

Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами

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Самоходка 2С19М2 "Мста-С"
Самоходка 2С19М2 "Мста-С".
Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На показном занятии артиллеристы гвардейской танковой армии Западного военного округа поразили из минометов и гаубиц мишени величиной с арбуз.

Во время боевых стрельб на нижегородском полигоне расчетам самоходных 152-миллиметровых гаубиц "Мста-М" и 120-миллиметровых минометов "Сани" усложнили задачу: стандартные цели, имитирующие бронетехнику и живую силу противника, заменили малогабаритными мишенями размером со средний арбуз. Огонь велся на дистанции два километра прямой и полупрямой наводкой, днем и ночью. Все цели были поражены с минимальным расходом боеприпасов, сообщили в пресс-службе ЗВО.

- Таким образом артиллеристы показали высокую выучку управления огнем и меткость стрельбы по наиболее уязвимым местам бронетехники, - отметили военные. В занятии участвовало более 80 артиллерийских расчетов.

19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. 77 лет назад под Сталинградом с 80-минутной артподготовки с участием реактивных установок "Катюша" началась операция "Ураган", завершившаяся разгромом и окружением 6-й немецкой армии фельдмаршала Паулюса.


Антон Валагин

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Страны
Германия
Россия
Продукция
2С12 Сани
Компании
Минoбороны РФ
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