Як-130 станет боевым

Россия идёт по пути итальянцев в модернизации своих "летающих парт". Как сообщает газета "Известия", вчера, 18 ноября, глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь анонсировал модернизацию учебно-боевого самолёта Як-130.

По словам Слюсаря, после глубокой модернизации "боевые характеристики Як-130 значительно возрастут". Ранее итальянская компания L’Alenia Aermacchi разработала лёгкий истребитель на базе своего учебно-тренировочного самолёта M-346.

Учебно-боевые самолёты Як-130 Источник изображения: iz.ru

M-346 — один из новейших учебно-тренировочных самолётов (проектировался российским ОАО "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева" совместно с итальянской компанией L’Alenia Aermacchi). Из-за разногласий между партнёрами разработка модели прекратилась на завершающем этапе, и каждая из компаний получила документацию на базовую версию будущего самолёта (планер). После этого обе компании выпустили собственные модели: M-346 от L’Alenia Aermacchi и Як-130 от ОКБ им. Яковлева.