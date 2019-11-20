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WarSpot

Як-130 станет боевым

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Источник изображения: warspot.ru

Россия идёт по пути итальянцев в модернизации своих "летающих парт". Как сообщает газета "Известия", вчера, 18 ноября, глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь анонсировал модернизацию учебно-боевого самолёта Як-130.

По словам Слюсаря, после глубокой модернизации "боевые характеристики Як-130 значительно возрастут". Ранее итальянская компания L’Alenia Aermacchi разработала лёгкий истребитель на базе своего учебно-тренировочного самолёта M-346.

Учебно-боевые самолёты Як-130

Источник изображения: iz.ru

M-346 — один из новейших учебно-тренировочных самолётов (проектировался российским ОАО "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева" совместно с итальянской компанией L’Alenia Aermacchi). Из-за разногласий между партнёрами разработка модели прекратилась на завершающем этапе, и каждая из компаний получила документацию на базовую версию будущего самолёта (планер). После этого обе компании выпустили собственные модели: M-346 от L’Alenia Aermacchi и Як-130 от ОКБ им. Яковлева.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Продукция
M-346
Як-130
Компании
Leonardo
ОАК
ОКБ им. Яковлева
Персоны
Слюсарь Юрий
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