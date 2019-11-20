Jyllands-Posten (Дания): премьер-министр Дании разделяет мнение Макрона о НАТО

Многие европейские страны раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за слова о "смерти мозга" НАТО. А премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что может понять позицию Макрона. Мнение, что НАТО оказалась перед вызовом, не лишено смысла, особенно в свете событий в Сирии, считает она.

Многие европейские страны раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за слова о "смерти мозга" НАТО. А премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Mette Frederiksen) заявила, что может понять позицию Макрона.

"Не хочу вдаваться в подробности. Но основополагающий анализ, согласно которому НАТО оказалась перед вызовом, не лишен смысла, - сказала она. - Хочу сказать, что это очевидно, особенно в свете последних событий в Сирии".

Вместе с тем Фредериксен подчеркнула, что "с датской точки зрения", сотрудничество в рамках НАТО - важнейший аспект европейской политики, сообщает Jyllands-Posten. Альтернатив НАТО она сегодня не видит, однако отмечает, что Европе стоило бы взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.