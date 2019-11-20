Новейшие тренажерные системы позволяют обучать экипажи БПДМ "Тайфун-М"

ЦАМТО, 19 ноября. В РВСН поступает уникальный тренажер, позволяющий обучать личный состав подразделений охраны и разведки навыкам обнаружения диверсионных групп в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.

В учебном корпусе, имитирующем боевую стартовую позицию ПГРК "Ярс", военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.

Тренажер позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Первый опытный образец тренажера, имитирующего боевую противодиверсионную машину "Тайфун-М" был поставлен в межвидовой региональный учебный центр города Остров (Псковской области), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих автоматизированные системы охраны.

Серийные образцы данных учебно-тренировочных средств поступают в перевооружаемые ракетные соединения, а также в вузы РВСН, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.