Войти
ЦАМТО

Новейшие тренажерные системы позволяют обучать экипажи БПДМ "Тайфун-М"

164
0
0
Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М".
Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М". © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев.
Источник изображения: http://itar-tass.com/

ЦАМТО, 19 ноября. В РВСН поступает уникальный тренажер, позволяющий обучать личный состав подразделений охраны и разведки навыкам обнаружения диверсионных групп в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.

В учебном корпусе, имитирующем боевую стартовую позицию ПГРК "Ярс", военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.

Тренажер позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Первый опытный образец тренажера, имитирующего боевую противодиверсионную машину "Тайфун-М" был поставлен в межвидовой региональный учебный центр города Остров (Псковской области), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих автоматизированные системы охраны.

Серийные образцы данных учебно-тренировочных средств поступают в перевооружаемые ракетные соединения, а также в вузы РВСН, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Компании
Тренажерные системы
Проекты
Военные учения
ПГРК
Тайфун
Похожие новости
05.07.2017
За последние годы в РВСН проведено более 100 успешных испытаний тренажерных комплексов
04.07.2017
Новейшие тренажерные системы РВСН позволят моделировать тактическую обстановку на подступах к полевым позициям
30.11.2016
За три года РВСН провели более 100 успешных испытаний перспективных тренажерных комплексов
30.05.2016
В РВСН поступают новейшие тренажеры для ракетного комплекса «Ярс»
14.04.2015
Тренажерные комплексы, разрабатываемые в интересах РВСН, по многим параметрам не имеют мировых аналогов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:35
  • 1
Иностранные ЧВК пожаловались на поражение в конкуренции с россиянами
  • 20.11 00:29
  • 5
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 23:06
  • 3
Роботизация российской артиллерии становится реальностью
  • 19.11 23:02
  • 2
США раскрыли "типичный" план нападения на Россию
  • 19.11 22:33
  • 1
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе - Naked Science
  • 19.11 22:26
  • 4
Испытания перспективного российского танкового комплекса управляемого вооружения "Сокол-В"
  • 19.11 22:19
  • 12
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 22:14
  • 1
Падение горящего истребителя МиГ-29К сняли на видео
  • 19.11 22:04
  • 2
Третье поколение для "Арматы": как испытывают комплекс "Сокол-В"
  • 19.11 21:41
  • 5
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 21:37
  • 14
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 17:56
  • 3
Артиллеристы ЦВО в 2019г применили новейшую методику ведения боевых действий
  • 19.11 17:49
  • 3
Заявление России: мы не продадим Су-57 Турции до тех пор, пока ... (Haber7, Турция)
  • 19.11 17:39
  • 1
Пресечь нападения на военную полицию РФ в Сирии: метод от психологов
  • 19.11 16:46
  • 47
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35