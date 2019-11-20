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ЦАМТО

Войска связи ЦВО впервые получили новейший защищенный пункт управления П-230Т

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П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М"
Система комплексной связи и управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 19 ноября. Специалисты связи Центрального военного округа (ЦВО) впервые получили на вооружение первый комплект бронированной комплексной аппаратной связи П-230Т.

Передача образца вооружения заводом-изготовителем состоялась 18 ноября на базе отдельного соединения связи ЦВО, дислоцированного в Свердловской области.

Комплекс П-230Т предназначен для обеспечения пункта управления командующего войсками округа всеми современными услугами связи. При этом акцент в техническом исполнении комплекса сделан на высокую мобильность и защищенность.

Новейшая техническая начинка данной машины позволяет обеспечить командный состав защищенной и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении. Также комплекс сопрягается с абонентскими терминалами сотовой связи.

В первую очередь, П-230Т рассматривается как машина передового пункта управления, что подразумевает защищенность комплекса и экипажа от стрелкового оружия и осколков.

Современный комплекс связи П-230Т смонтирован на базе бронированного автомобиля "Тигр" и обладает более высокими тактико-техническими характеристиками с точки зрения оказываемых услуг связи, мобильности и заметности в сравнении с предыдущим комплексом связи передового пункта управления Р-439 МД2, исполненного на платформе бронетранспортера БТР-80, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-80
П-230Т
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
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