Войска связи ЦВО впервые получили новейший защищенный пункт управления П-230Т

Система комплексной связи и управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М".

ЦАМТО, 19 ноября. Специалисты связи Центрального военного округа (ЦВО) впервые получили на вооружение первый комплект бронированной комплексной аппаратной связи П-230Т.

Передача образца вооружения заводом-изготовителем состоялась 18 ноября на базе отдельного соединения связи ЦВО, дислоцированного в Свердловской области.

Комплекс П-230Т предназначен для обеспечения пункта управления командующего войсками округа всеми современными услугами связи. При этом акцент в техническом исполнении комплекса сделан на высокую мобильность и защищенность.

Новейшая техническая начинка данной машины позволяет обеспечить командный состав защищенной и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении. Также комплекс сопрягается с абонентскими терминалами сотовой связи.

В первую очередь, П-230Т рассматривается как машина передового пункта управления, что подразумевает защищенность комплекса и экипажа от стрелкового оружия и осколков.

Современный комплекс связи П-230Т смонтирован на базе бронированного автомобиля "Тигр" и обладает более высокими тактико-техническими характеристиками с точки зрения оказываемых услуг связи, мобильности и заметности в сравнении с предыдущим комплексом связи передового пункта управления Р-439 МД2, исполненного на платформе бронетранспортера БТР-80, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.