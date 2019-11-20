Мьянма впервые принимает участие в зарубежной международной оборонной выставке

ЦАМТО, 19 ноября. Открывшийся в Бангкоке оружейный салон Defence and Security 2019 стал первой международной оборонной выставкой, в которой принимают участие предприятия ОПК Мьянмы.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на представителя Сухопутных войск Мьянмы полковника Най Мио Ко (Nay Myo Ko), демонстрация Мьянмой продукции оборонного назначения на международном уровне объясняется намерением выйти на зарубежные рынки и развивать сотрудничество в данной сфере с иностранными партнерами.

Как подтвердил Най Мио Ко, национальная оборонная промышленность Мьянмы демонстрирует свои технологии и продукты на зарубежной оборонной выставке впервые. Мьянма, по его словам, "планирует начать экспорт ПВН и видит возможности для сотрудничества с другими странами Юго-Восточной Азии".

В перечень продукции, представленной на выставке Defence and Security 2019, вошли изготовленные в Мьянме для ее вооруженных сил минометы, гранатометы, пулеметы, винтовки, другое стрелковое оружие, прицелы и боеприпасы большого и малого калибра.

Некоторые из них напоминают зарубежные разработки. Так, по оценке экспертов, к ним относится ряд образцов, созданных в Украине, Израиле, Китае и России.

Согласно информации официальных лиц Мьянмы, в настоящее время в стране функционируют около 20 оборонных предприятий, которые замыкаются на Управление начальника оборонной промышленности Министерства обороны. Большая часть заводов занимается производством систем для Сухопутных войск и обслуживанием военной техники.

Самым крупным является оружейный завод, базирующийся в Синде (на западе страны). Кроме того, предприятия по производству боеприпасов имеются в Хтонебо, Падаунге и Ньяунг-Чидаук, а заводы по производству стрелкового оружия в Нейпьидо, центральных штатах и регионе Мандалай.

По мнению экспертов Jane's, критика ситуации с правами человека в Мьянме, вероятно, затруднит для многих стран рассмотрение возможности сотрудничества с этой страной в сфере производства и продаж военной техники.

Тем не менее, в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) такое сотрудничество поддерживается как средство наращивания самодостаточности региона и развития межгосударственных связей. Это обстоятельство в значительной степени мотивировало Мьянму на продвижение своей оборонной продукции за рубеж и участие в выставке Defence and Security 2019.

По данным Jane's, Мьянма проявила интерес к сотрудничеству с Таиландом в рамках проекта разработки плавающего БТР AAPC с колесной формулой 8х8, который создается для морской пехоты Таиланда.