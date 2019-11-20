Более 120 ед. ракетно-артиллерийского вооружения получат войска ЦВО в 2019 году

ЦАМТО, 19 ноября. Более 120 ед. ракетно-артиллерийского вооружения получат войска Центрального военного округа (ЦВО) в 2019 году.

На текущий момент 85 ед. современного ракетно-артиллерийского вооружения уже пополнили парки соединений и частей ЦВО. Оставшиеся 37 ед. военно-специальной техники поступят до конца декабря текущего года. Об этом сообщил начальник ракетных войск и артиллерии ЦВО генерал-майор Олег Киседобрев.

"Противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", автоматизированные системы управления огнем СОБ1В13М, командно-штабные машины и машины наблюдения комплексов КБ 1В14М пополнят парки вооружения артиллерийских подразделений Сибири, Поволжья и Урала", – сказал начальник ракетных войск и артиллерии округа.

О.Киседобрев уточнил, что артиллеристы ЦВО также получат современные самоходные 122-мм гаубицы "Гвоздика" 2С1, противотанковые ракетные комплексы "Фагот".

В состав Центрального военного округа входят соединения и части, дислоцированные в границах 29 субъектов Российской Федерации, расположенных на Урале, в Сибири и Поволжье. Также в состав ЦВО входят 201-я российская военная база, размещенная в Республике Таджикистан и объединенная российская военная база в Киргизии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.