Прошёл год с момента обещаний поднять затонувший плавдок ПД-50

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Больше года прошло с момента аварии на судоремонтном заводе в посёлке Росляково Мурманской области. Речь идёт об аварии, в результате которой на площадке №82 затонул плавучий док ПД-50. На нём проводились ремонтные работы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Тогда при затоплении ПД-50 упавшие краны повредили единственный авианосец ВМФ РФ, пробив его палубу в районе расположения аэрофинишёров. Официально причиной затопления ПД-50 объявили отключение энергопитания, не уточнив, почему не смогли переключить обслуживание судоремонтной площадки на резервные источники электроэнергии.

Тогда же не обошлось без потерь среди обслуживавших ремонт на ПД-50 сотрудников. Нужно напомнить, что ровно год назад официальными лицами было заявлено, что затонувший плавучий док точно будут поднимать – по крайней мере, с той целью, чтобы освободить вход в гавань и обеспечить плановую работу той самой 82-й судоремонтной площадки.

Максимальная глубина, на которой находится плавдок с полным водоизмещением в 215 тыс. тонн, составляет около 60 метров.

Приходится констатировать, что и спустя год с момента тех заявлений и обещаний, никаких данных о работе по подъёму затонувшего плавучего дока (одного из крупнейших в России) не озвучивается (если хоть какие-то работы вообще ведутся). Не говорится ни о том, существует ли проект поднятия затонувшего ПД-50, ни то, каким конкретно предприятиям этот трудоёмкий процесс готовы доверить. Зато ранее прозвучало следующее:

Подъём может быть осуществлён при помощи исключительно отечественных компаний, без привлечения иностранных.

Единственное, что точно известно – "продолжающееся расследование". Так, около 2-х месяцев назад прошла информация о докладе о ходе этого расследования. Доклад заслушал глава СКР Александр Бастрыкин. Следствие ведётся сотрудниками Северо-Западного следственного управления на транспорте. Отмечено, что в деле фигурируют данные о "нарушении правил безопасности при организации работ на плавдоке". Никаких подробностей при этом не сообщается.

Когда ПД-50 будет поднят и будет ли поднят вообще, не сообщается.