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Интерфакс-АВН

Российская армия на этой неделе завершит перевооружение ракетных бригад на "Искандеры"

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ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Ракетная бригада Западного военного округа (ЗВО), как ожидается, на этой неделе завершит получение боевых машин оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЗВО.

"Планируется, что передача бригадного комплекта комплексов завершится на днях", - сказали в пресс-службе.

Начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил накануне в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда", что перевооружение ракетных бригад с ракетного комплекса "Точка-У" на "Искандер-М" завершается.

"В ближайшее время планируется вручение очередного бригадного комплекта этого уникального комплекса ракетному соединению Западного военного округа", - сказал Матвеевский.

Ранее сообщалось, что дислоцированная в Курске 448-я ракетная бригада 20-й общевойсковой армии проходит дополнительное обучение и проводит приемку комплексов "Искандер-М".

В апреле этого года командующий 20-й общевойсковой армией Андрей Иванаев сообщил "Красной звезде", что ракетная бригада армии - единственное соединение ЗВО, которое оснащено комплексами "Точка-У".

С перевооружением 448-й бригады переоснащение ракетных бригад Сухопутных войск с комплексов "Точка-У" на "Искандер-М" завершится.

"Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

По официальным данным, дальность полёта ракет ОТРК "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

США обвинили Россию в несоблюдении договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за характеристик крылатой ракеты 9М729 для комплекса "Искандер". Россия эти обвинения отвергла.

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