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Российская газета

На сборах в Бурятии офицеры ВВО изучат сирийский опыт

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Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, находящихся в Бурятии, начались сборы с командирами взводов. В них участвуют около тысячи офицеров мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерных, радиоэлектронных и других подразделений.

За несколько дней военнослужащим предстоит сдать зачеты по стрельбе, вождению боевой техники, тактической, физической и другим подготовкам.

"Особое внимание командиров уделяется изучению новой учебной инфраструктуры, построенной на полигонах с применением сирийского опыта, а именно "сирийских валов", габионных укрытий, тоннелей, разрушенных зданий и завалов", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

На таких сборах проверяется готовность офицеров к обучению подчиненных. Главный критерий оценки - способность офицерского состава самостоятельно выполнять положения программ.


Юлия Гарднер

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Сирия
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