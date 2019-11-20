На сборах в Бурятии офицеры ВВО изучат сирийский опыт

Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, находящихся в Бурятии, начались сборы с командирами взводов. В них участвуют около тысячи офицеров мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерных, радиоэлектронных и других подразделений.

За несколько дней военнослужащим предстоит сдать зачеты по стрельбе, вождению боевой техники, тактической, физической и другим подготовкам.

"Особое внимание командиров уделяется изучению новой учебной инфраструктуры, построенной на полигонах с применением сирийского опыта, а именно "сирийских валов", габионных укрытий, тоннелей, разрушенных зданий и завалов", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

На таких сборах проверяется готовность офицеров к обучению подчиненных. Главный критерий оценки - способность офицерского состава самостоятельно выполнять положения программ.

Юлия Гарднер