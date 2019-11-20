Войти
Российская газета

На Чукотке преступников будут ловить на собачьих упряжках

148
0
0
Источник изображения: iStock

В Чукотском автономном округе решили создать особые отряды каюров, которые будут помогать сотрудникам полиции. Их включат в составы внештатных сотрудников при органах внутренних дел и выдадут им соответствующие удостоверения.

Инициатором этой идеи стал председатель Совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки - Александр Омрыпкир.

"На вооружении окружной полиции состоит автомобильная и снегоходная техника, которая значительно облегчает исполнение служебных обязанностей на обслуживаемой территории. Несмотря на это, учитывая сложные природно-климатические и погодные условия, периодически отсутствует объективная возможность добраться до места совершения преступления", - отметили в пресс-службе регионального УМВД.

Отряды каюров на службе полиции помогут легко добираться до любой точки Чукотки и оперативно ловить преступников. А чтобы поощрить внештатников за хорошую работу в округе начнут регулярно проводить для них конкурс по примеру Всероссийского конкурса "Народный участковый".

Кстати

В прошлом веке на службе в чукотской полиции уже состояли сотрудники-каюры. Самым известным из них был милиционер Алимбек Добриев, служивший в 40-е годы в Чукотском районе. Его прообраз установлен в музее окружного УМВД.


Дина Непомнящая

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
07.04.2009
Правительство увеличило на 3 млрд рублей бюджетные ассигнования на субсидии ОПК
16.10.2008
Гособоронзаказ будет рассмотрен Военно-промышленной комиссией 26 ноября, после чего внесен в правительство
25.04.2008
Компания "РАТЕП" начинает поставки турельной установки "Гибка"
23.10.2007
Подготовка к орбитальному удару
26.04.2007
В ближайшие пять лет в мире будет произведено более 180 тыс. боевых ракет на сумму 51,6 млрд долларов - прогноз "Форкаст интернэшнл"
29.08.2006
Месяц электронной промышленности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:35
  • 1
Иностранные ЧВК пожаловались на поражение в конкуренции с россиянами
  • 20.11 00:29
  • 5
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 23:06
  • 3
Роботизация российской артиллерии становится реальностью
  • 19.11 23:02
  • 2
США раскрыли "типичный" план нападения на Россию
  • 19.11 22:33
  • 1
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе - Naked Science
  • 19.11 22:26
  • 4
Испытания перспективного российского танкового комплекса управляемого вооружения "Сокол-В"
  • 19.11 22:19
  • 12
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 22:14
  • 1
Падение горящего истребителя МиГ-29К сняли на видео
  • 19.11 22:04
  • 2
Третье поколение для "Арматы": как испытывают комплекс "Сокол-В"
  • 19.11 21:41
  • 5
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 21:37
  • 14
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 17:56
  • 3
Артиллеристы ЦВО в 2019г применили новейшую методику ведения боевых действий
  • 19.11 17:49
  • 3
Заявление России: мы не продадим Су-57 Турции до тех пор, пока ... (Haber7, Турция)
  • 19.11 17:39
  • 1
Пресечь нападения на военную полицию РФ в Сирии: метод от психологов
  • 19.11 16:46
  • 47
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35