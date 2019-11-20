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США на 98,8 процента заменили все турецкое в F-35

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Источник изображения: Фото: South Korea Defense Acquisition Program Administration / Getty Images

Американские компании Lockheed Martin и Pratt & Whitney достигли "впечатляющего прогресса" в поиске альтернативных поставщиков производимым в Турции компонентам истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, сообщает Defence News.

Американский портал, ссылаясь на ответственного за программу F-35 Lightning II генерал-лейтенанта Эрика Фика, отмечает, что к настоящему времени осталось найти поставщиков всего 12 из 1000 компонентов (то есть в 98,8 процента случаев), производимых для истребителя в Турции.

Согласно Defence News, речь идет об одиннадцати компонентах, затрагивающих планер, и одном (лопатки ротора) — двигательную установку.

Издание напоминает, что к марту 2020 года производство самолета окончательно перестанет зависеть от поставок, связанных с Анкарой, однако после этого США все еще будут некоторое время закупать турецкие комплектующие, поскольку Пентагон за последний год отдавал приоритет выполнению текущих планов поставок, а не производству дополнительных компонентов на смену турецким.

В ноябре израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы "Голубой флаг" потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) C-400 "Триумф", которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot.

Турция является одним из партнеров США по созданию истребителя F-35 Lightning II. После покупки Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" Вашингтон пообещал, опасаясь утечек технологий, исключить первую из программы.

Lockheed Martin является головным разработчиком и производителем F-35 Lightning II. Pratt & Whitney (входит в United Technologies, должна объединиться с Raytheon) — производитель двигательной установки самолета.

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