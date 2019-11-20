Не добрая воля: Киев не впечатлился возвращением кораблей

В Киеве отказались признать возврат кораблей Россией "актом доброй воли"

Украина не будет рассматривать возвращение Россией задержанных год назад украинских кораблей как акт доброй воли. Для Киева это лишь выполнение решения Международного морского трибунала, заявили в украинском минобороны. Москва передала накануне эти судна соседнему государству. В России предположили, что эти действия можно считать сигналом о стремлении к налаживанию отношений между двумя странами.

На Украине решили, что возвращение Россией украинских кораблей нужно рассматривать не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала. Об этом в своем Facebook написал министр обороны страны Андрей Загороднюк. Он сообщил, что специалисты осмотрят возвращенные судна и дадут рекомендации по тому, каким образом можно быстрее вернуть их в строй.

"Мы и дальше будем строить способный Военно-морской флот, который будет защищать Украину. Это залог стабильности в регионе", - подчеркнул министр.

Накануне Россия передала Украине три задержанных год назад за нарушение госграницы корабля, сообщили на сайте МИД РФ.

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива", - указали в заявлении.

Дипломаты обратили внимание, что это стало возможно, когда российские органы завершили необходимые следственные действия в рамках уголовного разбирательства. В ведомстве напомнили, что корабли - это вещественные доказательства в деле.

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель назвал эту передачу Киеву военных кораблей сигналом о стремлении к перемирию.

"Это логически правильное решение и серьезный знак украинской власти во главе с президентом. Это серьезный шаг Российской Федерации в сторону налаживания добрососедских партнерских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки", - сказал Гемпель РИА "Новости".

Крымский парламентарий отметил, что ожидает от Украины встречных шагов.

В качестве примера он привел возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Впрочем, пока по этому вопросу из Киева звучат совершенно обратные заявления. В середине августа бывший первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов в эфире OBOZ.TV сообщил, что возобновление водоснабжения по Северо-Крымскому каналу можно будет обсуждать только после того, как полуостров освободят "российские оккупанты".

"Единственным аргументом, который позволит нам запустить воду в Крым - был, остается и будет - это его полное освобождение от захватчиков", - подчеркнул Гданов. Он заявил, что иные варианты не допустимы.

Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В то же время Москва неоднократно заверяла, что полуостров вошел в состав России в полном соответствии с международными требованиями.

О том, что Москва готова вернуть Украине корабли до саммита в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже, 15 ноября сообщила газета "Коммерсант". На тот момент, как отмечали источники издания, стороны находились на финальной стадии переговоров и уже согласовывали время и место.

Как отмечали журналисты,

Москва собиралась вернуть Киеву корабли со штатным вооружением, но без боеприпасов.

Это связано с тем, что личное оружие задержанных моряков, рации и судовые документы фигурируют в уголовном деле в качестве вещественных доказательств. По этой причине они должны были остаться в России.

На Украине оценки действий Москвы, разошлись. Замглавы МИД страны по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Киев не собирается отказываться от планов привлечь Россию к ответственности в рамках дела Международного трибунала ООН по морскому праву даже после возвращения на родину кораблей. Как указали в украинском ведомстве, первые слушания в трибунале должны пройти 21-22 ноября.

В то же время депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Пономарев назвал действия Москвы маленьким шагом к примирению двух стран. При этом он признал, что одним действием устранить все, что копилось годами, невозможно. Он пояснил "Известиям", что для возобновления отношений между государствами должна быть добрая воля со всех сторон. "Стена недоверия разбирается по одному кирпичику", - подчеркнул парламентарий.

Корабли, о которых идет речь, были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

В ФСБ России пояснили, что украинские моряки незаконно пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Тогда российская сторона была вынуждена применить оружие. Москва назвала действия Киева провокацией и возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы РФ.

При этом украинская сторона сочла поведение России в данной ситуации "актом военной агрессии". После инцидента в ряде областей Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем, на несколько дней ввели военное положение.

Кристина Сизова